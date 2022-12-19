İzmir'in Efe'si Balkan şampiyonu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı tekvando sporcusu Mehmet Efe Özdemir 17 yaşında Balkan Şampiyonu oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı tekvandocusu Mehmet Efe Özdemir, 17 yaşında Balkan Şampiyonluğu'na ulaştı. Spora 7 yaşında kilo vermek için başladığını, ablası sayesinde karateden tekvandoya geçiş yaptığını belirten 17 yaşındaki Mehmet Efe Özdemir, “Tekvandoya İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün spor okullarında başladım. Kulübümüzde ilk antrenörüm Fethiye Tül’dü. Onun eğlenceli ve neşeli antrenmanlarıyla bu branşı çok sevdim. Daha sonra antrenörlerimiz Çetin Tül ve Caner Büke ile tanıştım. Onların sayesinde de bu seviyelere geldim” dedi.

Büyük gurur 2018'den bu yana devam eden kariyerinde 11 ulusal ve uluslararası madalya kazandığını söyleyen başarılı sporcu, “Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda çok büyük gurur yaşadım. Bayrağımızı gönderde görmek ve İstiklal Marşı'mızı okumak gurur vericiydi. Şampiyonaya gitmeden önce tüm hocalarım, sporcu arkadaşlarım ve ailem destek oldu. Bu da bende iyi bir özgüven oluşturdu. Tek hedefim altın madalyaydı ve ulaştım. 2023 Mart ayında Bulgaristan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonda da bu başarımı sürdürmek istiyorum” diye konuştu.

Hedefim olimpiyatlar Her sporcu gibi olimpiyat hedefleri olduğunu dile getiren Mehmet Efe Özdemir, “Kulübümüz, bize her konuda çok destek oluyor. Umarım onların da desteğiyle olimpiyatlarda ülkemizi temsil ederim. Ama öncesinde de tüm ulusal ve uluslararası şampiyonalarda en iyi dereceleri kazanmak istiyorum. Olimpiyat Şampiyonu Servet Tazegül, Milli Takım'da antrenörlüğümü yapıyor. Bu benim için büyük şans. Onun tecrübelerinden yararlanıyor ve örnek alıyorum” şeklinde konuştu.

Nasıl şampiyon oldu? Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen şampiyonaya 10 ülkeden 446 sporcunun katıldı. 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda artı 78 kiloda mücadele eden İzmirli sporcu Mehmet Efe Özdemir, ilk turda Bosna Hersek’ten Radeljaš Emir’i 2-1, çeyrek finalde Yunanlı rakibi Petros Bouklas’ı 2-0 mağlup etti. Yarı finalde Bosnalı sporcu Tarik Rasak’ı 2-0 geçen başarılı sporcu Özdemir, final maçında Rumen rakibi Laurentiu Snacov’ı 2-0 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.