İzmir Güzelbahçeli Avrupa Şampiyonası'nın hedefi 2028 Olimpiyatları

İzmir'de Güzelbahçeli esnaf sanatkarların bağrından bir şampiyon yetiştiriyor. Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu üyesi Mevlüt Berktaş’ın oğlu Ali Kerem Berktaş (13), Haziran ayında yapılan TürkiyeTaekwondo Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı.İZMİR (İGFA) - Ali Kerem’in en büyük hedefi 2028 Olimpiyatlarında Türk bayrağını dalgalandırmak.

Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Merttürk ve babası Mevlüt Berktaş ile birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ziyaret eden yıldız şampiyon Ali Kerem Berktaş, ilk hedefinin sonbaharda yapılacak Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

Türkiye Şampiyonası’nda 41 kiloda şampiyonluğa ulaşan Ali Kerem Berktaş’ın üstün yeteneğine dikkat çeken Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Merttürk, "Ali Kerem futbol oynarken pandemi dolayısıyla spor çalışmalarına ara verdi. Babası Mevlüt Berktaş da taekwondo sporcusu olduğu için onu bu spora yönlendirdi. Normalde bu tip spor dallarında başarı en az 5 yılın ardından gelir. Ancak Ali Kerem 3 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli aşama kaydetti ve farklı yarışmalarda dereceler kazandılar. Son olarak geçen yıl miniklerde İzmir şampiyonu olmuşlardı. Ancak Türkiye Şampiyonası’ndaki başarısı sadece esnaf sanatkarları değil, tüm Güzelbahçe halkını gururlandırdı. İlçe esnafı ve halkı Ali Kerem’in arkasında" diye konuştu.

Esnaf kökenli ailelerin yetiştirdiği gençlerin başarılarının tüm camiayı sevindirdiğini belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, yıldız şampiyonu ödüllendirdi.

"Ali Kerem’in başarısı İzmir Esnaf Teşkilatını gururlandırdı" diyen Mutlu, "Esnaf camiası adına kendisini kutlayarak ödüllendirdik. Yaşı ile birlikte başarılarının da artarak devamını bekliyoruz. 2028 Olimpiyatları’nda da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine ve bayrağımızı kürsüde dalgalandıracağına inanıyoruz" diye konuştu.