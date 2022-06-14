İzmir Güzelbahçe'de yaz spor okulları heyecanı

İzmir Güzelbahçe'de yerel belediye kış spor okullarından sonra yaz spor okulları için kapılarını 27 Haziran'da açıyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi kış spor okulları 2021-2022 sezonunda futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, aerobik, tenis, yoga ve pilates kurslarından bine yakın öğrenci yararlandı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, yaz spor okullarında da deneyimli hocalarla eğitim yapacaklarını belirterek, sağlıklı yaşamın şifresinin sporda olduğunu vurguladı.

Çocuklara ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını belirten Başkan İnce, Güzelbahçe Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp gelecek için iyi bir altyapıya sahip olmaları amacıyla spor okulları açıp, herkese spor yapma imkânı sağladıklarını söyledi.

Yaz Spor Okulları'nın çocuklara ve gençlere spor yapma olanağı tanıyacağını ifade eden İnce, "Yaz dönemi kayıtlarımız 27 Haziranda başlıyor. Okulların kapanmasıyla kurslarımıza ilgi de artacaktır. Futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, aerobik, tenis, yoga ve pilatesbranşlarında faaliyet gösterecek yaz spor kursları Ayşe Mayda, Kaan Yüce ve Yelki Spor Tesislerinde gerçekleştirilecek.Yaz kurs kayıtları için: 234 20 20 dahili 1516 numaralı telefondan ulaşabilir" çağrısında bulundu.