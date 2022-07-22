İzmir Dikili'de şampiyon takım sahipsiz kaldı!

İzmir’in Dikili ilçesinde Hentbol dalında faaliyet gösteren Dikili Belediye Spor Hentbol takımı kurumunca da yalnız bırakıldı.İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda kurularak çok kısa bir sürede büyük başarılara imza atan takım, bölgesel ligde de başarılı olarak 2.lige çıktı.

Ardından Dikili Belediyesinin de desteğini aldıktan sonra grubundaki bir çok takımı yenerek şampiyon oldu .Dikili takımı yoğun bir antrenman programının ardından dışarıdan hiçbir transfer yapmadan ve kısıtlı bir bütçeyle oynadığı tüm maçları kazandı ve Ege bölgesinden 1.lige çıkan tek takım oldu.

Ancak kısa bir süre sonra takıma şok haberi Dikili Belediyesi'nden geldi. Belediye bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek takımı daha fazla finanse edemeyeceği haberi üzerine şampiyon hentbol takımı sahipsiz kaldı.

Takım antrenörü Mustafa Özkol, ilçemizde hatta bölgemizde hentbol branşı adına çok güzel işler çıkardıklarını belirterek, "Tamamı bu şehrin gençleri ve çocuklarından oluşan bir takımı 1.Lige taşıdık. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklar yerine sporla uğraşmasını sağladık. Ancak şuan takımımızı finanse edecek, sahip çıkacak bir kurum kuruluş bulamıyoruz" dedi.

Dikili adına, çocukların ve gençlerin adına üzücü bir durum olduğunu ifade eden Özkol, "Spor sadece futboldan ibaret bir anlayış değildir, bu takım hiçbir transfer yapmadı, tamamı kendi gücüyle ve dışarıdan hiçbir maddi destek almadan buraya geldi. Buraya kadar gelmemizde Dikili Belediye başkanı Adil Kırgöz’ün de kişisel katkısı oldu ancak sürdürülebilir bir başarı için kurumsallaşmamız gerekir. Bu anlamda takımım adına Dikili Belediyesi ve bir çok kurumla görüşmemiz oldu. Belediyemiz de dahil hiçbir kurumdan bu yönde bir destek alamadık, böyle giderse 1.Ligden çekilmek zorunda kalacağız. Umarım bu kadar emeğimiz boşa gitmez” diye konuştu.