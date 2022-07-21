İzmir'de 'milli' antrenörler Efes Selçuklu çocuklara yüzme öğretecek

İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” Projesi’nin hayata geçmesi amacıyla bir protokol imzalandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Efes Selçuk'ta İmzalanan protokol kapsamında A Milli Takım ve Fenerbahçe Spor Kulübü A Takım Antrenörleri Türker Oktay ile Bahar Oktay gözetiminde Efes Selçuklu 4- 14 yaş arası çocuklara Belediye Havuzu’nda yaz boyu yüzme dersleri verilecek.

Başvurular 27- 29 Temmuz tarihleri arasında Belediye Havuzuna yapılacak. Dersler 3 Ağustos’ta başlayacak.

Proje ile geleceğin yüzücülerinin Efes Selçuk’tan çıkmasını hayal ettiklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Olimpik Performans Spor Kulübü Derneği ile belediye havuzunda düzenlenecek yüzme kursları için bir protokol imzaladık. İki milli yüzme antrenörü ile bu projeyi hazırladık. İnşallah Efes Selçuklu çocuklarımız için çok faydalı olur ve Efes Selçuk’ta da bir sürü milli yüzücümüz olur. Destekleri ve iş birlikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Bahar Oktay, projenin Efes Selçuklu çocuklar için yararlı olacağına değinerek; “Selçuk’ta da başarılı sporcular çıkaracağımıza inanıyorum. Bu bir başlangıç adımı oldu bizim için. Selçuk’ta yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takım Yüzme Antrenörü Türker Oktay da; Biz Olimpik Performans Spor Kulübü’nde yetişen çocukları Fenerbahçe ve mili takımlara gönderiyoruz. Selçuk Belediyesi ile de bu yönde bir protokol imzaladık. Geleceğin milli yüzücülerini bulmak için Selçuk’a geldik. Bu bir başlangıç. Bu çalışmaları sürekli hale getirmeyi diliyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında protokol, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Bahar Oktay ve Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takım Yüzme Antrenörü Türker Oktay tarafından başkanlık makamında imzalandı.