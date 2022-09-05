İzmir'de Kınık tırmanışa geçti

İzmir'de Kınık Belediyesi katkıları ve Yaşaroğlu Otomotiv, Polyak Eynes, Kınık Nakliyeciler Kooperatifi’nin sponsorluğu ile İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleşen Türkiye Tırmanma Yarışı 2022 sezonu 5. Etabı, Kınıklılar tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleşen Türkiye Tırmanma Yarışı'nın yapılan 5. etabın yoğun ilgi gördü. Yarışmacılar pistte antrenman sürüşleri yaparak yarışa hazırlanırken, ilçede ilk kez düzenlenen organizasyon ilçe halkı ve komşu ilçelerden gelen yarış severlerden büyük ilgi gördü.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sporcular, ödül töreninde Kınıklılar ve yarış severlerin yoğun ilgisi ve heyecanından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi yarışın ilçeye kattığı güzellikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bu yarışın ilçemizin vizyonuna katkıları çok kıymetli, başta belediye başkanımız Sayın Doktor Sadık Doğruer olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi

Otomobil yarışçıları ve yarış severleri Kınık’ta görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Doğruer ise, bu organizasyonun birçok açıdan gurur verici bizler çok mutlu olduklarını belirterek, "Tabi ki bu gurur başta İMOK olmak üzere emeği geçen herkese ait. 3 günlük bir maratonu kazasız geçirmiş olmanın ve sizleri ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki ilçemizin tanıtımına sunduğu katkı açısından çok büyük değer katmıştır. Sayın kaymakamımız ile Co- pilot olarak yarışmanın bir parçası olmak ve normalde 30 dakikada kat ettiğimiz bir yolu 3,5-4 dakikada katetmek çok heyecan verici idi. İlki gerçekleşen yarışın, bundan sonra devamının gelmesini gönülden istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yarışın takımlar birincisi Ülkü Motorsport olurken, 5 kadın sporcunun yer aldığı kadınlar klasmanında Eda Soylu birinci, Sevcan Sağıroğlu ikinci, Çiğdem Tümerkan üçüncülüğü elde ederek podyuma çıktılar.

AVIS Türkiye Tırmanma Yarışı Şampiyonası, 01-02 Ekim tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek altıncı ayak yarışları ile devam edecek.