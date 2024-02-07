İzmir'de 35 spor kulübünden ortak açıklama
Nüfusu birçok şehirden daha kalabalık olan İzmir’in Karabağlar ilçesindeki 35 amatör spor kulübü bir araya gelerek saha istiyoruz açıklaması yaptı.İZMİR (İGFA) - Amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu ifade eden kulüp yetkilileri konuya çözüm bulunmasını istedi.Karabağlar Kara Fatma Parkı’nda düzenlenen açıklamaya kulüpler ve antrenörler katıldı. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, Karabağlar Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir de açıklamada yer aldı.
Basın açıklamasında konuşan Karabağlar Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir ve İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, 3 bini aşan sporcunun tek sahada antrenmanlarını ve maçlarını oynadıklarını bu durumun kendilerini zorladığını söyledi. Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak istediklerini ve kendilerine yeni sahaların açılmasını talep ettiler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|24
|63
|2. Galatasaray
|24
|63
|3. Beşiktaş
|24
|39
|4. Trabzonspor
|24
|37
|5. Rizespor
|24
|36
|6. Kasımpasa
|24
|35
|7. Antalyaspor
|24
|34
|8. Başakşehir
|24
|33
|9. A.Demirspor
|24
|31
|10. Sivasspor
|24
|30
|11. Ankaragücü
|24
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|24
|28
|14. Alanyaspor
|24
|27
|15. Samsunspor
|24
|26
|16. Pendikspor
|24
|26
|17. Karagümrük
|24
|24
|18. Gaziantep FK
|24
|24
|19. Konyaspor
|24
|22
|20. İstanbulspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|49
|2. Göztepe
|21
|42
|3. Kocaelispor
|21
|42
|4. Bodrumspor
|21
|38
|5. Sakaryaspor
|21
|36
|6. Ahlatçı Çorum FK
|21
|35
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Gençlerbirliği
|21
|32
|9. Boluspor
|21
|32
|10. Erzurumspor
|21
|26
|11. Ümraniye
|21
|24
|12. Manisa FK
|21
|23
|13. Keçiörengücü
|21
|23
|14. Tuzlaspor
|21
|22
|15. Adanaspor
|21
|20
|16. Şanlıurfaspor
|21
|19
|17. Altay
|21
|11
|18. Giresunspor
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|51
|2. M.City
|22
|49
|3. Arsenal
|23
|49
|4. Aston Villa
|23
|46
|5. Tottenham
|23
|44
|6. M. United
|23
|38
|7. West Ham United
|23
|36
|8. Brighton
|23
|35
|9. Newcastle
|23
|33
|10. Wolves
|23
|32
|11. Chelsea
|23
|31
|12. Bournemouth
|22
|27
|13. Fulham
|23
|26
|14. Crystal Palace
|23
|24
|15. Brentford
|22
|22
|16. Nottingham Forest
|23
|21
|17. Luton Town
|22
|20
|18. Everton
|23
|19
|19. Burnley
|23
|13
|20. Sheffield United
|23
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|58
|2. Girona
|23
|56
|3. Barcelona
|23
|50
|4. Atletico Madrid
|23
|48
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|23
|37
|7. Valencia
|23
|35
|8. Real Betis
|23
|35
|9. Las Palmas
|23
|32
|10. Getafe
|23
|30
|11. Deportivo Alaves
|23
|26
|12. Osasuna
|23
|26
|13. Rayo Vallecano
|23
|24
|14. Villarreal
|23
|24
|15. Sevilla
|23
|20
|16. Celta Vigo
|23
|20
|17. Mallorca
|23
|20
|18. Cadiz
|23
|17
|19. Granada
|23
|12
|20. Almeria
|23
|6