İzmir Çiğlili sporcu Avrupa ikincisi oldu

İzmir'de Çiğli Belediyesi Vücut Geliştirme Sporcusu Mustafa Çiçekdağ, Makedonya’da gerçekleştirilen IFBB Diamond Cup - Herkules Grand Prix Şampiyonasında Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, ülkemize bir gurur daha yaşattı.

Çiğli Belediyesi Vücut Geliştirme Sporcusu Mustafa Çiçekdağ, 15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında Makedonya’da düzenlenen IFBB Diamond Cup - Herkules Grand Prix Şampiyonasında mücadele etti. Men’s Physıque 175 cm üstü Büyük erkekler kategorisinde yarışan Mustafa Çiçekdağ Avrupa 2.’si olarak ülkemize gümüş madalya ile döndü.

Sportif yatırımların karşılığını almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Avrupa ikincisi olarak gururlandıran sporcuyu tebrik ederek, "Bu tür başarıları günlük değerlendirmenin yanı sıra gençlerimizin spora yönelmesini teşvik etme noktasında kıymetli buluyorum. Çiğli Belediye olarak, çok daha fazla Türk gencinin Avrupa’da ve dünyada ülkemizin bayrağını gururla temsil etmesi adına spora ve sporcuya desteğimiz sürecek” dedi.

Şampiyona ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vücut geliştirme sporcusu Mustafa Çiçekdağ ise, Makedonya göçmeni bir yurttaş olarak Makedonya Üsküp’te yarışmak farklı ve güzel bir tecrübe olduğunu belirterek, belediyenin desteğini her zaman yanında olmasının manevi olarak kendisini de hep güçlü hissettirdiğini kaydetti. Çiçekdağ, hedefinin bundan sonra Eylül, Ekim ve Kasım aylarında düzenlenecek Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için çalışmalarımız ara vermeden devam etmek olduğunu söyledi.