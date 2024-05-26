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İzmir Çiğli'de 'Yaz Spor' heyecanı

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenecek Yaz Spor Okulu kayıtları 27 Mayıs itibariyle başlıyor

SPOR 26.05.2024, 11:11
İzmir Çiğli'de 'Yaz Spor' heyecanı

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenecek Yaz Spor Okulu kayıtları 27 Mayıs itibariyle başlıyor.İZMİR (İGFA) - Sportif anlamda yaptığı yatırım ve planlamalar ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde eden Çiğli Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ardından yaz tatiline girecek çocukları ve gençleri unutmadı.

Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organize edeceği Yaz Spor Okullarına 33 farklı alanda sporcu kabul edilecek.

27 Mayıs Pazartesi günü kayıtlara başlanacak kurslar kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, taekwondo, tenis, badminton, masa tenisi, kick boks, satranç, hareket eğitimi ve jimnastik, Personal training (PT), kaleci akademisi, kız futbol okulu, çocuk zumba, engelliler için hareket eğitimi ve spor, özel çocuklar spor saati; Down Sendromlu çocuklar için taekwondo ve zumba; Otizmli çocuklar için tenis, yoga, zumba, pilates, reformer, bilardo, akşam egzersizi, dart, fitness ve hentbol; Down Sendromlu ve Otizmli çocuklar için ise yüzme, bocce ve aikido olmak üzere 33 farklı alanda sportif eğitim yer aldı.

Öte yandan Down Sendromlu ve Otizmli çocuklar için yüzme, dart, aikido ve bocce kursları ilk kez bu yaz döneminde açılacak. Böylece Çiğli’de yaşayan özel çocuklar daha fazla alanda spor yapma imkanına kavuşacak.

Spora ve sporcuya her koşulda destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, geleceğin teminatı olan çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması ve mental gelişimlerini bedensel gelişimleri ile desteklemesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam ettiklerini belirterek, tüm çocukları birlikte spor yapmaya davet etti.

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