İzmir ÇAGÖR 'Sesi Görenler'de liderlik koltuğunda
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde düzenlenen Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi, 2022 sezonunda İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü 2’de 2 yaparak liderliğe yükseldi.İZMİR (İGFA) - Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler 1. Ligi 2022 sezonu 2. Hafta mücadelesinde Ankara temsilcisi Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü İzmir'de misafir eden İzmir ÇAGÖR, maçtan milli oyuncu Hasan Şatay'ın golü ile 1-0 galip ayrıldı.
TFF'nin destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde düzenlenen Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan İzmir ÇAGÖR, şampiyonluk kupasını da maç sonundaki törenle teslim aldı.
İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü, Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan ilk Ege takımı ünvanını elde etti.
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