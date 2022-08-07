İzmir Bergamaspor'da profesyonel imzalar atıldı

İzmir Bergamaspor'da profesyonel yönetim bugün atılan imzalarla resmen başlamış oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bergamaspor Kulüp Başkanı Cemil Ferah ve İş Adamı Özgür Ekmekçioğlu arasında atılan imzalarla kulübün yönetim yerinin Bergama olarak kalmasının, adının değiştirilmemesinin ve kırmızı lacivert olan renklerinin sonsuza kadar aynı kalmasının garanti altına alındı.

Düzenlenen imza töreni ardından yaptığı açıklamada Belediye Başkanı ve Bergamaspor Onursal Başkanı Hakan Koştu, "İlk çağrımız Bergamalı işadamlarımıza oldu. Bu çağrımı hem Ticaret Odası'nda kanun çıkmadan çok önce yapılan toplantıda, hem Kültür Merkezi'nde Bergamaspor Olağan Genel Kurulu'nda söyledim. Yasal bir zorunluluk olduğunu anlattım. Ama karşılık bulamadım" dedi.

26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de Yürürlüğe Giren 7405 sayılı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları" kanunu kapsamında Belediyelerin profesyonel spor branşları üzerindeki desteklerinin kanunen kaldırıldığına yaptığı açıklamada dikkat çeken Başkan Koştu, "Üç yıl önce göreve geldiğimizde 3.Lig'den Bal Ligi'ne düşmüş bir Bergamaspor vardı. Görevimizin ilk yılında takımımızı layık olduğu 3.lige şampiyon olarak getirdik. Ve ondan sonraki 2 sezonda pandemi koşullarına rağmen takımın en büyük destekçisi ve sponsoru olduk" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "İLK ÇAĞRIMIZ BERGAMA'MIZA OLDU, AMA KARŞILIK VEREN OLMADI"

Yasa çıktıktan sonra Bergama Belediyespor'u kaderine terk etmediklerini yaptığı açıklamada ifade eden Başkan Koştu, "Kanun çıkmadan aylar önce Ticaret Odası Meclisi'nde Bergamalı iş adamlarına, öncelikli olarak mevcut Kulüp Yönetimi'ne, sonrasında Olağanüstü Genel Kurul'da tüm Bergamalı iş adamlarına çağrıda bulunduklarını ifade eden Başkan Koştu, "Önceliğimiz Bergama'dan iş adamlarımızın kulübü devralması diye çağrıda bulunduk. Belediye olarak bizlerde tesislerimizle ve manevi desteğimizle kanunlar çerçevesinde her zaman destek olacağımızı belirttik" dedi.

Başkan Koştu, taraftarın yıllardır beklediği üst lig hedeflerinin emin adımlarla gerçekleşeceğini belirterek, "En kısa zamanda bir Stor Mağazası, Kulüp İdari Binası ve Kulüp Otobüsü faaliyete başlayacak. Bizde yeni stat için bu sene ihaleye çıkıyoruz ve üst ligler için gerekli olan tesis yatırımlarını yapmaya başlıyoruz. Yaptığımız ve aldığımız karar yasal bir zorunluluk yanında, Bergamaspor'umuzun emin adımlarla, profesyonel olarak yoluna devam etmesinin kapısını da açacak" diye konuştu.