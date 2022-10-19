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İzmir Bergama'da oryantiring heyecanı başladı

SPOR 19.10.2022, 08:51
İzmir Bergama'da oryantiring heyecanı başladı

İzmir'de Bergama Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Oryantiring Federasyonu ve Anatolia O Grup işbirliğinde düzenlenen Uluslararası 1. Pergamon Oryantiring Haftası etkinlikleri gece koşusu ile devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ardından Gece Oryantiring koşusu'nun startı Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından verildi.

Başkan Koştu, ülkemizin birçok şehrinden ve yurtdışından gelen sporculara başarılar diledi.

Uluslararası 1. Pergamon Week Oryantiring Haftası kapsamında startı verilen gece oryantiring koşusu ile tarihi Bergama sokakları ülkemizin birçok ili dahil, İtalya, İran, İngiltere ve Hollanda'dan gelen sporcularla doldu.

Uluslararası 1. Pergamon Week Oryantiring Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Şehrimiz için yaptığımız vizyon projelerimizde olduğu gibi spor alanında da Bergama'mızı önde tutmaya gayret gösteriyoruz. Tarih, kültür ve sanat dolu şehrimizi farklı spor dallarında, Spor Turizmi'nin öncüsü yapmaya kararlıyız. Bu vesileyle ilçemize gelen yerli ve yabancı sporculara başarılar diliyorum" dedi.

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