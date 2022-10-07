İzmir Aliağa'ya 4 madalya birden

İzmir’in Kurtuluşu dolayısıyla 1-2 Ekim tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’na katılan Aliağalı karateciler, elde ettikleri ikincilik ve üçüncülüklerle madalya heyecanı yaşadılar.İZMİR (İGFA) - Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonaya 11 ilden 39 kulüp katılım gösterdi.

670 sporcunun kıyasıya mücadele verdiği şampiyonada Aliağa’yı 15 sporcu temsil etti.

Aliağa Belediyesi Spor Okulları Karate kurslarında eğitim gören ve Aliağa Demir Spor Kulübü adına turnuvaya katılan Aliağalı Zeynep Ela Bülbül (2012) 40 kg kız kumitede ikinci olarak gümüş madalya alırken Bilal Muhammed Özdal (2012) 45 kg erkek, Nimetullah Kutluk (2010) 35 kg erkek, Adem Batın Algül (2011) +47 kg erkek kumitede üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Aliağa’yı her platformda temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Karate Eğitmeni Nezahat Aksu, “Şampiyonada 15 öğrencimiz ile mücadele verdik. Madalya kazanan, kazanamayan tüm öğrencilerimi verdikleri mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Önümüzdeki turnuvalara daha iyi hazırlanıp Aliağamıza altın madalyalar ile döneceğiz” dedi.