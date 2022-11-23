İzmir Aliağa'da 'Dersimiz Futbol' için imza günü

Aliağa Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19. yayını ‘Dersimiz Futbol; Futbol Eğitiminde Sağlıklı Beslenme, Antrenman ve Oyun Kuralları’ 25 Kasım 2022 Cuma günü düzenlenecek olan imza günü etkinliğiyle okuyucusuyla buluşuyor.İZMİR (İGFA) - Aliağa Gençlik Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak etkinlik futbola gönül vermiş tüm sporseverlere açık olacak. Aliağa Belediyesi Futbol Okulları Sorumlusu Alper Peker’in kitapları imzalamasıyla birlikte eserin ilk dağıtımı da yapılacak.

‘Dersimiz Futbol’ adlı kitapta, futbolun dünyada ve Türkiye'de gelişimi, Aliağa'da futbolun tarihi, Aliağa'daki spor kulüpleri, futbol spor okulları, futbol oyun kuralları, antrenman ve beslenme rehberi, sağlık gibi konular yanında Aliağa'da yaşamını yitirmiş antrenör ve sporculara ilişkin bilgiler yer alıyor.

Aliağa'da spor tarihi ve kültürüyle ilgili yayınlanan ilk yayın olma özelliğine sahip kitapta; Aliağa Futbol tarihine ilişkin görseller ile Aliağa'nın Cumhuriyet dönemindeki spor faaliyetlerini gözler önüne seren bilgiler yer alıyor.

Okurlar, eseri 28 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası zemin katında bulunan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden de ücretsiz olarak temin edebilecek.