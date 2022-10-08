İzmir Aliağa'da başarılı sporculara sertifika

İzmir'in Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü bünyesindeki yüzme ve taekwondo kurslarında başarı gösteren öğrenciler başarı belgesi ile ödüllendirildi. Yüzme kurslarında eğitim gören 65 öğrenci, taekwondo branşında ise 70 öğrenci yeni kuşaklarına terfi ederek lisans almaya hak kazandı.İZMİR (İGFA) - Belge takdimi öncesi İzmir'in Aliağa Gençlik Merkezi yüzme kurslarında eğitim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yüzme yarışları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışlara katılan 65 öğrenci hem yarıştı hem de yarı olimpik havuzun tadını çıkardı. Keyifli anların yaşandığı yarışmalarda çocuklarına destek veren aileler de minik yüzücülerin heyecanına ortak oldu. Yarışlar sonrasında lisans almaya hak kazanan öğrencilere başarı belgelerini Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt takdim edildi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yüzme yarışları sonrasında Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü bünyesindeki taekwondo kurslarında eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi. Taekwondo kurslarını başarı ile bitiren öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Serkan Acar, öğrencilere başarı belgelerini takdim etti. Öğrencilere spor hayatlarında başarılar dileyen Başkan Serkan Acar, geleceğin milli sporcularının ve şampiyonlarının Aliağa’dan çıkacağına inandığını söyledi.