İyi bir spor kariyeri için hangi adımlar uygulanmalı?

Hepimiz sağlıklı ve fit bir vücut istiyoruz. Peki sağlıklı ve fit bir vücut elde etmek için neler yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? Nasıl bir beslenme düzenine, nasıl bir dinlenme düzenine sahip olmalıyız? Ne gibi takviyeler kullanmalıyız? Fitness eğitmeni Mehmet Altın, tüm bu soruların cevaplarını Herkes Duysun için yanıtladı.AHMET GÜNAY/M. TAHA ÇELİKBAŞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Spor yaparken beslenme düzenine, antrenman programına ve uyku-dinlenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğinden bahseden Mehmet Altın, “Spora başlayacak arkadaşların öncelikle kendileri için yakın ve doğru yerleri seçmeleri gerekir. Beslenme ve antrenman konularında dikkatli olmaları gerekir. Antrenman öncesi ağır kilolar kaldırarak kendilerini sakatlamamalılar. Ondan sonra yavaş yavaş kendilerini spora adapte edip beslenme kısmına geçmeleri gerekir. Bu işin yüzde seksenlik kısmı beslenmededir. Gün içinde yeterli protein ve karbonhidrat almaları onlar için çok önemli. Bu disiplini oturttuktan sonra antrenman kolay, sonuçta bir saat süren bir antrenman var. Bunun dışında 23 saatlik bir yaşantımız var. Bunu gün içine yaymamız gerekir. Uyku vakitleri olsun, beslenme olsun bunların üzerine durmamız gerekiyor.” dedi.

YAĞLAR KASA DÖNÜŞÜR MÜ VE BÖLGESEL YAĞ YAKIMI MÜMKÜN MÜ?

Yağların kasa dönüşüp dönüşmeyeceği ve bölgesel yağ yakımının mümkün olup olmadığı konularında da bilgilendirmelerde bulunan Altın, “Yağlar kasa dönüşmez. Yağ hücreleri ve kas hücreleri ayrı iki hücredir. Bunun yanı sıra bölgesel yağ yakımı mümkün değildir. Vücudumuz komple her bölgeden yağ yakar. Örneğin kol, bacak, mide, kalça…Çevreden duydukları, ‘mekik çekersem karın yağlarım erir’ gibi söylentilere yöneliyorlar. Oysa ki gün içinde oluşturduğumuz kalori açıkları önemli bizim için.” ifadelerini kullandı.

“STEROİDLER SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİL”

Steroid konusunda oldukça tecrübeli olan Mehmet Altın, gençlere ve bu işi ileri düzeyde yapanlara yönelik tavsiyelerde de bulundu ve şöyle konuştu:

“Bu işi de bilinçli yapmamız gerekiyor. Sonuçta insan vücudundaki hormonlarla oynadığımız zaman iş geri dönülmez yerlere gidiyor. Özellikle şu anda insanlarda internet ortamından dolayı çok büyük özenti var. Bu özentiyi de durduramadığımız için herkes bir an önce vücudunun olmasını bekliyor ama steroidler sihirli bir değnek değil, dokunduğu zaman bizi büyütmüyor. Profesyonel yarışmacısınızdır, kendinizi tatmin etmek için istiyorsunuzdur, o zaman kullanılabilir. Onun haricinde profesyonel destek ile yapılması gerekir. Bu iş kulaktan dolma bilgilerle olmaz.”