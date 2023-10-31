İtalya maçı öncesi medya ile buluştular

A Milli Erkek Hentbol Takımı İtalya maçı öncesi medya ile buluştu.SAKARYA (İGFA) - A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile Sakarya'da oynayacağı maç öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi.

Maçın oynanacağı Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Okan Halay ile A Milli Takım oyuncuları Ramazan Döne ve Baran Nalbantoğlu katıldı.

THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan toplantıda konuşan Okan Halay, "2025 Dünya Kupası elemeleri iki ayaklı oynanıyor ve bu maçlardan ilkini Sakarya'da, kendi evimizde oynayacağız. Amacımız kendimize yakışan bir oyun oynamak ve ikinci maç için avantajlı bir skor almak. Tek amacımız buradan galibiyetle ayrılmak. Bunu yapabilecek güçte olduğumuza inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bunun üzerine kurduk. Ve inanıyoruz galibiyetle ayrılacağız." dedi.

A Milli Takım ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi oyuncusu Ramazan Döne de, "Bir hafta on gündür Ankara'da kamptayız. İtalya'nın hücum ve savunmasını aklımıza, beynimize kazıdık adeta. Son antrenmanlarda da son dokunuşlarımızı yapacağız. Biz hazırız ve artık top bizde. Sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz. İki ayaklı maçlarda, ilk maç hep önemlidir. İçerde oynadığımız maçtan iyi bir skorla ayrılıp, İtalya'ya öyle avantajlı gitmek istiyoruz. Bu turnuva sonucunda da Dünya Kupası finallerine gitmek istiyoruz. Sakarya halkını da bizleri desteklemeye davet ediyorum. Onlarla birlikte güzel bir şey başaracağız" diye konuştu.

İtalya ile oynanacak olan ilk karşılaşma Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

TRT Spor yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak müsabakayı Karadağ Hentbol Federasyonu'ndan Stefan Ivanovic ve MarkoVujisic ikilisi yönetecek.