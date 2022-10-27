İsviçreli Nico Müller, Peugeot'nun test ve geliştirme programına dahil oldu

Haziran 2023’de yüzüncü yılı yapılacak 24 saat Le Mans da dahil olmak üzere, 2023’teki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’na (FIA WEC) PEUGEOT 9X8 ile katılıyor. Dünyanın en prestijli motorsporları etkinliklerinden biri olan bu seri kapsamında Nico Müller, PEUGEOT 9X8’in test ve geliştirme programında çalışmak üzere ekibe katıldı.İSTANBUL (İGFA) - TEAMPEUGEOTTOTALENERGIES, Dünya Dayanıklılık Yarışları’nın Le MansHypercar sınıfında zafere ulaşmak için son derece titiz bir yol haritası izliyor.

Ekip, PEUGEOT 9X8 ile gerek yarışlarda gerekse de özel testlerde ciddi kazanımlar elde etti.

İsviçreli Nico Müller’i ekibine dahil ederek önemli bir adım daha attı.

NicoMüller’in karting ile başlayan motorsporları kariyeri, tek kişilik araçlar, DTM, Formula E ve Dayanıklılık Yarışları ile günümüze ulaştı. LoïcDuval ve Jean-Eric Vergne başta olmak üzere şu anki pilotlar dışında takımın teknik ekip üyelerini de zaten tanıdığınıdile getiren pilot, yeni takımına hızla uyum sağlayabileceğini belirtti.

Nico Müller, PEUGEOT’un çok güçlü otomobiller üretme yeteneğinden fazlasıyla etkilendiğini belirterek, "Profesyonel olarak, son derece heyecan verici bir meydan okuma ve her bir pilot için rüya niteliğinde bir fırsat. Dayanıklılık Yarışları’na ve Le Mans’a 2007 yılında ilgi duymaya başladım. PEUGEOT’nun çok güçlü otomobiller üretme yeteneğinden fazlasıyla etkilendiğimi söylemeliyim” diye konuştu.

PEUGEOT 9X8'in gözümde şampiyonadaki en çarpıcı Hypercar olduğunu belirten Müller, Fuji’de sergilediği performansla gerçek bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.