İSTMARİN Kupası için yelken açacaklar

İstanbullular 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yelkenli teknelerin görsel şovuna tanıklık edecek. Onlarca yelkenci, İSTMARİN kupasını almak için kıyasıya yarışacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK, İstinye ve Tarabya koylarında İSTMARİN markasıyla işlettiği marinalarda modern ve çevreci yönüyle ön palana çıkarken, deniz ticareti ve turizmine katkı sağlayacak, profesyonel ve amatör sporculara destek verecek etkinliklere de imza atmaya devam ediyor.

İSPARK, yaptığı organizasyonlarla Türk yatçılığını uluslararası platformlara taşıyan ve markalaşma sürecinde büyük rol oynayan Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) ve Moda Deniz Kulübü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenliyor.

ONLARCA TEKNE YÜZLERCE YELKENCİ YARIŞACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl bir ilke sahne olacak. İSPARK, TAYK ve MODA DENİZ KULÜBÜ’nün birlikte düzenlediği yat yarışı ilk kez İSTMARİN kupası adına yapılacak. Onlarca yelkenli teknenin katılacağı yat yarışı Kuruçeşme önünden start alacak. Yelkenciler Kuruçeşme’den başladıkları yarışı, Beykoz şamandırasını döndükten sonra İstinye üzerinden tekrar Kuruçeşme’ye ulaşarak tamamlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına İstanbul Boğazı’nın mavi sularına yelken açan sporcular büyüleyici manzara eşliğinde kıyasıya yarışırken, yelken tutkunları ve İstanbullular izleme noktasında bando gösterisi eşliğinde keyifli bir gün geçirecek.

TÜM İSTANBULLULARIN SEYRİNE AÇIK BİR YARIŞ OLACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı “İSTMARİN Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışı” IRC sınıfı tek gövdeli yelkenli tekneler için açık olup yarışa alt bölümlerde; IRC O, IRC 1, IRC 2, IRC 3 ve IRC 4 sınıflarından olmak üzere çok sayıda yelkenli tekne katılacak.

30 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00’de başlayacak yat yarışı saat 17.00’a kadar devam edecek. Özel olarak tasarlanan İSTMARİN kupasını almak için yelkencilerin çekişmeli yarışının seyri tüm İstanbullulara açık olacak. Spor meraklıları, yelken tutkunları ve davetliler yarış boyunca gemi trafiğine kapalı olacak İstanbul Boğazı’ndan, Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahiline kurulacak seyir alanlarından yelkenli teknelerin boğazdaki kıyasıya yarışlarını rahat bir şekilde izleyebilecek. Yat yarışında dereceye girenlere İSTMARİN kupası, MODA DENİZ KULÜBÜ’nde düzenlenecek törenle verilecek.