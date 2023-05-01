İşte Talas'ın gerçek gücü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grubu şampiyon olarak tamamlayarak TFF 3. Lig’e yükselen Talasgücü Belediyespor, şampiyonluğu kutlamak yerine depremzede çocukların gönlünü almak üzere Kahramanmaraş’a gitti. Burada Onikişubat ve Elbistan ilçelerinde depremzede çocuklarla bir araya gelecek olan Talasgücü Belediyespor teknik heyet ve futbolcuları onlara çeşitli hediyeler verecek ve maç yapacak. Takımı yolcu eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Bir çocuğun yüzündeki, gözündeki duyguları hissetmek hepimiz için de çok önemli. Bu çok güzel bir düşünce.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye hizmet binası önünde Talasgücü Belediyesporlu futbolcu, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya geldi.

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, “Çok şükür bunun keyfini yaşıyoruz. Ama elbette bunu şölene dönüştürmek hakkımız olmakla beraber biz bunu depremzedelerimiz ve aileleri şehit olmuş çocuklarımızla beraber olarak kutlamak istedik. Böylelikle o yavrularımızın da gönlünü almış oluruz. Onların başını sıvazlayıp ‘acımız kadar gücümüz var’ sloganıyla devam ettiğimizi göstermiş olacağız. Bunu düşünüp istediğinizden dolayı da sizi tebrik ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki ile bayramda konuşup hazırlıklarımızı tamamladık. Kendilerine malzeme yardımları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“YARDIM ÇALIŞMALARIMIZI TAÇLANDIRMIŞ OLUYORSUNUZ”

Başkan Yalçın, depremde bölgeye yapılan yardımlardan da bahsederek, “6 Şubat saat 4.17’de deprem olur olmaz Valimiz ile görüşüp hazırlıklarımıza başlayarak hemen bölgeye yardımlarımızı göndermeye başladık. Elimizden gelen yardımları yaptık. Elbistan’a konteyner yaşam kent kurduk. Onikişubat Belediyesi ile kardeş şehir olduk. Osmaniye’de, Hatay’da, Kahramanmaraş’ta yani deprem bölgesinde Allah’a çok şükür Talas Belediyesi olarak depremzedelerle beraberdik. Şehrimize gelen kardeşlerimizle de beraberdik. Bizim yaptığımız bu çalışmaları taçlandırır mahiyette bölgeye gidiyor olmanız beni de çok memnun etti. Bu çok güzel bir düşünce. Allah kabul etsin. Hayatın yumuşak yastıklarıdır bunlar. Bir çocuğun yüzündeki, gözündeki duyguları hissetmek hepimiz için de çok önemli. Başarınızı tekrar kutluyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasının ardından Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, teknik direktör Halil Aslan, teknik heyet, oyuncular ve yönetimle tek tek tokalaşarak Kahramanmaraş’a yolcu etti. Talasgücü Belediyespor, deprem bölgesi Onikişubat ve Elbistan’da başta futbol topu olmak üzere spor malzemeleri ve kitap dağıtarak çocuklarla maç yapacak.