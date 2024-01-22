Son Dakika
İşte son 16 tur eşleşmeleri
SPOR 22.01.2024, 18:32
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli olduİSTANBUL (İGFA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 6-7-8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
İşte son 16 tur eşleşmeleri şöyle:
EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor
RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş
VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor
MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor
Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor
Gaziantep FK-Fenerbahçe
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|54
|2. Galatasaray
|21
|54
|3. Trabzonspor
|21
|37
|4. Beşiktaş
|21
|35
|5. Rizespor
|21
|32
|6. A.Demirspor
|21
|30
|7. Antalyaspor
|21
|30
|8. Kayserispor
|21
|30
|9. Kasımpasa
|21
|29
|10. Başakşehir
|21
|27
|11. Sivasspor
|21
|26
|12. Ankaragücü
|21
|25
|13. Alanyaspor
|21
|25
|14. Gaziantep FK
|21
|22
|15. Samsunspor
|21
|22
|16. Karagümrük
|21
|21
|17. Hatayspor
|21
|21
|18. Konyaspor
|21
|20
|19. Pendikspor
|21
|19
|20. İstanbulspor
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Göztepe
|19
|38
|3. Kocaelispor
|19
|36
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Manisa FK
|19
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Athletic Bilbao
|21
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|21
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü