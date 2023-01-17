İşte Sakarya'nın 'bilek' gücü!
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yeni kurulan bilek güreşi takımı Agora AVM’de düzenlenen özel bir turnuvada tanıtıldı.SAKARYA (İGFA) - Amatör sporseverlerin ve profesyonel sporcuların katıldığı bilek güreşi turnuvası alışveriş merkezi ziyaretçilerinin dikkati çekti.
Yeni kurulan bilek güreşi takımının tanıtılması amacıyla düzenlenen turnuvaya Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa koşan Büyükşehir Hentbol takımı da katıldı. Turnuvanın açılışında hentbol takımı ile bilek güreşi takımı sembolik bir bilek güreşi müsabakası yaptı.
KAZANANLAR MADALYALARINI ALDI
Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen turnuvaya 94 sporcu katıldı.
5 siklette gerçekleşen turnuvada +80 kilo profesyonellerde Ömer Ustaömer, -80 kilo profesyonellerde Ömer Kozakoğlu, +80 amatörlerde Davut Sezer Geren, -80 amatörlerde Yavuz Selim Odabaş ve bayanlar açık siklette Ümran Keser birinci olarak madalyalarını aldı. Büyükşehir bilek güreşi takımı sporcularından Yavuz Güngör -80 amatörlerde üçüncü, Ferhat Satar ise +80 profesonellerde üçüncü olarak kürsüye çıktı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Pendikspor
|19
|31
|7. Rizespor
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|18
|38
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|18
|22
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5