İşte Sakarya'nın 'bilek' gücü!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yeni kurulan bilek güreşi takımı Agora AVM’de düzenlenen özel bir turnuvada tanıtıldı.SAKARYA (İGFA) - Amatör sporseverlerin ve profesyonel sporcuların katıldığı bilek güreşi turnuvası alışveriş merkezi ziyaretçilerinin dikkati çekti.

Yeni kurulan bilek güreşi takımının tanıtılması amacıyla düzenlenen turnuvaya Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa koşan Büyükşehir Hentbol takımı da katıldı. Turnuvanın açılışında hentbol takımı ile bilek güreşi takımı sembolik bir bilek güreşi müsabakası yaptı.

KAZANANLAR MADALYALARINI ALDI

Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen turnuvaya 94 sporcu katıldı.

5 siklette gerçekleşen turnuvada +80 kilo profesyonellerde Ömer Ustaömer, -80 kilo profesyonellerde Ömer Kozakoğlu, +80 amatörlerde Davut Sezer Geren, -80 amatörlerde Yavuz Selim Odabaş ve bayanlar açık siklette Ümran Keser birinci olarak madalyalarını aldı. Büyükşehir bilek güreşi takımı sporcularından Yavuz Güngör -80 amatörlerde üçüncü, Ferhat Satar ise +80 profesonellerde üçüncü olarak kürsüye çıktı.