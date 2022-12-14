İstanbul’u 2036 Olimpiyatlarına hazırlayacak ‘rüya takım’ı tanıttı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti 2036 Olimpiyat adaylığına hazırlayacak ‘rüya takım’ı kamuoyuna tanıttı. İmamoğlu, “Bundan sonraki süreçte hep birlikte doğru stratejilerle hareket edersek, ulaşamayacağımız bir hedef yok" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2036 Olimpiyat adaylığı ve kentin olimpik bir şehre dönüştürülmesi hedeflerinin anlatıldığı basın toplantısı düzenledi. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Yerleşkesi’ndeki Kampüs Havuz’da düzenlenen toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hedefler doğrultusunda çalışacak Olimpiyat Çalışma Grubu’nu da kamuoyuna tanıttı. İmamoğlu’nun “Rüya Takım” nitelemesiyle tanıttığı çalışma grubunda, her birisi alanlarında başarılı işlere imza atan Oya Ünlü Kızıl, Seda Domaniç Sökmen, Prof. Dr. Itır Erhart, Naz Aydemir Akyol, Oğuz Uçanlar, Sinan Güler, Alican Kaynar ve Alper Kasapoğlu yer aldı.

“SPOR; DÜNYANIN ORTAK LİSANI”

“Spor, tüm dünyada yaşayan insanlar için ortak bir lisan” diyen İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ettik ve bu bağlamda stratejiler oluşturduk. Gençlerle ilgili yaptığımız birçok çalışmanın önemli bir parçası da spor oldu. Spor dünyasının tüm bileşenleriyle, kent planlamacılarıyla, akademisyenlerle bir araya gelerek çalıştaylar gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmaları bir ‘master plan’a oturtarak, orta ve uzun vadeli planlar yaptık. Sadece ilgili Genel Sekreter Yardımcılığımız, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Spor İstanbul ve İBB Spor Kulübümüzle değil, BİMTAŞ ve İPA gibi stratejik birçok iştirakimizle neleri geliştirebileceğimizi, değiştirebileceğimizi ve dönüştürebileceğimizi inceledik” bilgilerini paylaştı.

“SİYASETİN GÜNLÜK ÇEKİŞMELERİNDEN BAĞIMSIZ, BİRLİKTE ETMELİYİZ”

Önümüzde umut verici bir tablo olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bundan sonraki süreçte hep birlikte doğru stratejilerle hareket edersek, ulaşamayacağımız bir hedef yok. Buradaki anahtar kelimelerin başında koordinasyon geliyor. Devletimizin ilgili tüm kurumlarının, belediyemizin, destek sağlayabilecek diğer yerel yönetimlerin, iş dünyamızın, markalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, medyamızın ve halkımızın koordineli bir şekilde hareket etmesi bizi mutlu sona ulaştıracak. Buna yürekten inanıyorum. Siyasetin günlük çekişmelerinden bağımsız bir şekilde, bu hedefe, şehir ve ülke olarak birlikte etmeliyiz. İBB’nin tüm kurumlarının, olimpiyatla ilgili ulusal ve uluslararası bileşenlerinin hedefe odaklanmasını kolaylaştırmak adına, bugün burada büyük önem taşıdığına inandığım bir girişime imza atıyoruz. Biz, bir çalışma grubu kurarak ve bu grubun hedefini sadece olimpiyatlar olarak belirleyerek, bir görev kuvveti kurarak ilgili her bileşene katkı sağlamayı hedefledik. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere hedefe yönelik hayata geçirilen tüm kurumlarla, tüm yetkili isimlerle birlikte çalışmak üzere bu yapıyı oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMA GRUBUMUZUN TEMEL İŞLEVİ, DESTEK VE KOLAYLAŞTIRICILIK OLACAK”

“Çalışma grubumuzun her üyesine teşekkürlerimi sunuyor, hepsine başarılar diliyorum” diyen İmamoğlu, “Her biri birbirinden değerli isimlerle belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımıza inancım sonsuz. Belediyemizin ve devletimizin sporla ilgili kurumlarının tamamı, olimpiyatlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ancak hiçbirinin yegane gündemi, ülkemize olimpiyatların kazandırılması değil. Bakanlığımız, federasyonlarımız, günlük, haftalık veya sezonluk organizasyonların doğru ilerlemesinden de sorumlu. Belediyemizin ilgili birimlerinin de 16 milyona spor yaptırmak, sporumuza yeni yıldızlar kazandırmak gibi farklı sorumlulukları var. Bugün sizlerle tanıştırdığımız ve olimpiyat hedefinde bir milli takım olarak kabul ettiğimiz çalışma grubumuzun görev tanımlarının ilk maddesi ve temel işlevi, bu nedenden dolayı destek ve kolaylaştırıcılık olacak. Olimpiyat hedefimize odaklanarak, ilgili her birime destek olacaklar herkesin işlerini kolaylaştıracaklar” dedi.

“ÇALIŞMA GRUBUMUZUN DENEYİMİ, DİYALOG SAĞLAMAMIZDA ÖNEMLİ OLACAK”

İkinci maddeyi Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kriterlerinde son yıllarda yaşanan bir değişimin belirlediğini kaydeden İmamoğlu, “Eski sistemde birçok aday kent çalışma yapıyor ve rekabete dayalı bir yaklaşım öne çıkıyordu. Sevgili Thomas Bach'ın da vizyonuyla, bu zorlayıcı ve yıpratıcı yöntemler değişti. Artık adaylıklarda öne çıkan en önemli olgu; diyalog. Çalışma grubumuzun iş tanımında bulunan ikinci madde de diyalog olacak” diye konuştu. “Olimpiyat Çalışma Grubu”nu bir araya getirirken, yıllar boyunca iş ve spor dünyasında, akademik alanda uluslararası çalışmalar yapan, müsabakalarda yer alan önemli isimleri seçmeye özen gösterdiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Grubumuzun her bir üyesinin kendi alanlarında ulusal ve uluslararası çaptaki engin deneyimi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin büyük önem verdiği diyalogu sağlamamızda önemli olacak” ifadelerini kullandı.

“EN AKTİF GRUPLARDAN BİRİ OLACAK”

Yol haritalarındaki üçüncü ve dördüncü maddelerin, sırasıyla, iletişim ile projelendirme olacağını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Çalışma grubumuz ve İBB’mizin ilgili kurumlarıyla, 2036 Olimpiyat adaylığını hedef olarak koyduk. Ama sizlerle bir araya geldiğim daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi; bu adaylık nihai amaç değil, İstanbul’da 16 milyon kişiyi sporla tanıştırmamız adına bir araç. Olimpik felsefeyi geniş kitlelere yaymak adına, birçok çalışmamız olacak. Bu yüzden hedefimizi, sadece 2036 olarak görmüyoruz. Stratejimizi daha geniş bir bakış açısıyla ele alıp, adaylık sürecinde belirli sorunlar yaşasak bile, grubumuzu gelecek yıllardaki organizasyonlara yönelik aktif çalışmalar yapacak şekilde konumlandırdık. Grubumuz, sadece bir organizasyona odaklı değil, olimpik organizasyonların, çalışmaların, felsefenin tümüne katkı sağlayacak. İstanbul 2036 Olimpiyat Çalışma Grubumuz, kendilerine sağladığımız daimi İstanbul Olimpiyat Ofisi ekibiyle, farklı olanaklarla, hemen çalışmalarına başlayacak. İstanbul Planlama Ajansı’mızın, ilgili genel sekreter yardımcılığımızın, Spor İstanbul’un, İBB Spor Kulübünün katkılarıyla birlikte, en aktif gruplardan biri olacak.”

YAVUZ KOCAÖMER’İ ANDI

Konuşmasında, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Türk spor dünyasının önemli isimlerinden Yavuz Kocaömer’i de unutmayan İmamoğlu, “Hayatını paralimpik sporların ülkemizdeki gelişimine adayan, değerli büyüğümüz Yavuz Kocaömer'i de anmak istiyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, spor camiamız başta olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerimi ayrıca iletiyorum. Türk ve dünya sporu çok önemli bir değerini kaybetti. Hepimiz milletçe, spor camiası olarak çok üzgünüz” şeklinde konuştu. İstanbul Olimpiyat Ofisi’nin kapılarının, hedeflerine katkı vermek isteyen herkese ve spor dünyasının her bileşenine açık olduğunu vurgulayan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“OFİSİMİZ, SADECE TAŞ VE TUĞLADAN İBARET KALMAYACAK”

“Ülkemizde olimpiyatlar ve spor konusunda öncü isimlerden Sinan Erdem’in sık sık alıntı yaptığım sözünde olduğu gibi; ofisimiz, sadece taş ve tuğladan ibaret kalmayacak. Olimpiyatların, sporun, harekete odaklı bir yaşamın, insana ve spora ait en güzel bilgilerin, fikirlerin, duyguların paylaşıldığı bir merkez yaratmak amacındayız. Belediyemizin spor kurumlarıyla ve diğer departmanlarıyla önemli çalışmalar gerçekleştirecek. Kadın üyelerimizin ve genç profesyonellerimizin ağırlıkta olduğu grubumuz, olimpiyatlara odaklı bir şekilde yaptığımız tüm çalışmalara katkılar sağlayacak. Sportif deyimle bir ‘Rüya Takımı’ bir araya getirdiğimizi düşünüyorum. Olimpik hayallerimize ve hedeflerimize ulaşma yolunda hepsine şimdiden sonsuz başarılar diliyorum.”

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından söz alan Olimpiyat Çalışma Grubu üyeleri de İstanbul’un “2036 Olimpiyatları” yolculuğuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Tanıtım toplantısına; CHP İstanbul milletvekilleri Gökan Zeybek, Turan Aydoğan, İBB bürokratları, İBB Spor Kulübü sporcuları ile spor medyasının önde gelen isimleri de katıldı.