İstanbul Sultangazi'den dünya şampiyonası gururu

İstanbul'da Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, ERDAL ve ERSA Spor Kulübü öğrencileriyle elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Sultangazi ilçesini Balıkesir'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve 21 Yaş altı Karate Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden Erdal Özcan Gençlik Spor Kulübü ve ERSA Spor Kulübü öğrencileri seçmelerde yaptıkları müsabakalarda rakiplerini yenerek ilçemize 3 madalya kazandırdılar.

Elde ettikleri sonuçla dünya şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazanan sporcularımızdan Fatih Enes Kurt seçmelerde tüm rakiplerini yenerek 1.olurken ,Ersin Berat Özcan 2. Bilge Solak ise 3.olarak ilçemiz madalya kazandırdıklar. Dünya Şampiyonasi Seçmeleri'nde 1. olan Enes Fatih Kurt, ülkemizi 26-30 Ekim 2022 tarihlerinde Konya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na temsil etmeye katılmaya hak kazandı.

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, ERDAL ve ERSA Spor Kulübü öğrencileriyle elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını söyledi.