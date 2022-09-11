İstanbul Sultangazi'de 'Gelecek'ten dünya şampiyonlarına tebrk

İstanbul'da Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan Türkiye Ümitler U-21 Karate Şampiyonası seçmelerinde dereceye giren ER-SA ve Erdal Özcan Spor Kulübü sporcuları Fatih Enes Fatih Kurt, Ersin Berat Özcan ve Bilge Solak'ı tebrik etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Sultangazi'de kulüpleri ziyaret ederek sporcularla bir araya gelen Gelecek Partisi İlçe Başkan Ramazan Altan, sporculara teşekkür plaketi takdim etti.

Başarıdan dolayı sporcularla gurur duyduklarını belirten Başkan Altan, "Sporcularımızın her zaman yanındayız. Onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Ümitler Şampiyonasında dereceye girdiler ve dünya şampiyonasına katılacaklar. 24-28 Ekim tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan şampiyonada inşallah madalya kazanıp bizlere bir gurur daha yaşatacaklar. Dünya şampiyonasında sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.