İstanbul Silivri'de Yoğurthane'ye sportif park

Silivri Belediyesi tarafından Selimpaşa Mahallesi Yoğurthane mevkiinde yapımı tamamlanan park ve spor alanları, düzenlenen törenle hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi tarafından Selimpaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yoğurthane Park ve Spor Alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan ve 1/1000 uygulama imar planında park olarak ayrılan 7 bin 385 metrekare alanda inşa edilen parkı içerisinde; 45x30 metre futbol sahası, 14x15 metre çift pota basketbol sahası, 25x5 metre soyunma odası, 3.632 metrekare yeşil alan düzenlemesi, 195 metrekare çocuk oyun alanı, 107 metrekare kauçuk zemin fitness alanı, 10 adet fitness aleti, 1 adet çift kule oyun grubu, 2 adet zıpzıp, 1 adet salıncak, 1 adet tahterevalli, 9 adet ahşap çatılı piknik masası, 96 adet çeşitli türlerde ağaç, otomatik sulama sistemi, ahşap aydınlatma direkleri ve saha çevresi projektörlü aydınlatma yer alıyor. Park ile çocukların spor yapması ve kaliteli vakit geçirmesi amaçlanırken; ailelerinin de sosyal aktivitelerini gerçekleştirerek keyifli zaman geçirmeleri hedefleniyor.

Açılışta konuşan Selimpaşa Mahallesi Muhtarı Hasip Önal, “Böyle güzel bir tesisin açılışında bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın, Selimpaşa’ya yapmış olduğunuz hizmetler gerçekten çok değerli. Yollarımız, parklarımız, aydınlatmalarımız, pazar yerimiz, polis karakolumuz gerçekten harika. Milletimiz de bunları çok takdir ediyor.” dedi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ise, Silivri’de hemen hemen her hafta ya da 15 günde bir yapılan açılışlar olduğuna dikkati çekerek, "Alışkanlık haline gelmiş çok ciddi yatırımların sahaya yansımasını, sizlere hizmet olarak geriye dönüşünü gördüğümüz günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Uzun yıllar boyunca Selimpaşa’nın, Silivri’nin atıl mahallesi gibi görülen Yoğurthane bölgesinde belki de hayalini kuramayacağımız; daha önceden buraya böyle bir şey yapılacak denildiğinde yutkunup iki kere düşüneceğimiz bir yeri hayata geçiren Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum" dedi.

Yoğurthane bölgesi ve Silivri’nin gençleri için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Yoğurthane bölgesine yaptıkları hizmetleir özetledi.

"Biz, Silivri’nin gençlerine, çocuklarına ve Silivri’nin annelerine verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz" diyen Başkan Yılmaz, "Tutmaya da devam edeceğiz. Silivri’de yaşayan her çocuğu kendi evladımız bilip, onların en iyi şekilde eğitim alabilmeleri, sporla, kültürle, sanatla bezenebilmeleri için de çalışmaya devam ediyoruz. İçiniz rahat olsun; sizin derdinizle dertlenen bu kardeşiniz, size hizmet etmeye sonuna kadar devam edecek. Hep sizinle, hep sizin yanınızda, el ele, gönül gönüle, omuz omuza da mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz ,"Yaklaşık 15.000 çocuğumuza ve gencimize geçen yıl buz pateni pistimizi açmıştık. Bugün de buz pateni pistimizin açılışını gerçekleştirdik. Sadece sömestr döneminde değil, 2 ay boyunca ücretsiz olarak çocuklarımıza burada hizmet vereceğiz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur.” der. Bu sözü kendimize düstur edinerek daha yeşil, daha yaşanabilir bir Silivri için ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen yılı 10.000 ağaç dikerek kapattık. 2023 hedefimiz 10.000’in üzerinde ağaç dikerek 2022 yılının üzerine çıkmak" diye konuştu.