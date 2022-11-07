İstanbul Silivri'de Kurfallı'ya futbol sahası

İstanbul'da Silivri Belediyesi tarafından Kurfallı Mahallesi’ne yapılan futbol sahası için gösteri maçı eşliğinde açılış töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Sporun 7’den 77’ye yaygınlaşması için mahalle aralarından köylere kadar çok sayıda futbol sahası, halı saha, basketbol sahası ve spor tesisini ilçeye kazandıran Silivri Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Silivri Belediyesi tarafından Kurfallı Mahallesi’ne yapılan futbol sahası için açılış töreni düzenlendi. 30x50 ölçülerindeki futbol sahasının açılışı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da forma giydiği gösteri maçı eşliğinde gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni, yapılan konuşmalarla devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kurfallı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sütçü ve Silivri Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ali Tonta, tesisin Kurfallı Mahallesi’ne çok yakıştığını belirterek, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz başta olmak üzere, sahanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

YILMAZ: “SİLİVRİ’DE SPOR TESİSİ OLMAYAN BELDE VE KÖY KALMAYACAK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana Silivri'de basketbol sahalarından tenis kortları ve halı sahalara, yüzme havuzundan kapalı spor salonuna, Değirmenköy’deki stadımızdan Fenerköy’deki stadyumumuza kadar pek çok tesis kazandırdıklarını belirterek, kazandırmaya da devam edeceklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, 2023 yılı içerisinde Silivri’de spor tesisi olmayan belde ve köy kalmayacağını belirterek, "Hepsinin tesislerini, soyunma odalarını ve duşlarını yapacağız. Bu çalışmalarımızı bitirdiğimizde spor dolu, sağlık ve sıhhat dolu bir Silivri’de hep birlikte buluşacağız" dedi.