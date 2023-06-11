Son Dakika

İstanbul'da 'Haliç Su Sporları'na renkli açılış

SPOR 11.06.2023, 16:00
İstanbul'da 'Haliç Su Sporları'na renkli açılış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç kıyılarındaki canlılığa renk katacak Haliç Su Sporları Merkezi’ni, uluslararası kürek yarışları eşliğinde açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Su Sporları Merkezi’ni, İletişim Koordinatörlüğü ve Spor İstanbul iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’yla açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, renkli görüntülerle hizmete giren merkezin açılışında birer konuşma yaptı. Haliç’in tarihi ve coğrafi konumu nedeniyle önemli bir nokta olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Haliç'i tertemiz, masmavi sularıyla ve yemyeşil kıyılarıyla birleştirmek ve buluşturmak, bizim en önemli sorumluluğumuz oldu. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde, Haliç yoğunluklu çok fazla işimiz var. Bu işlerimizin her birisinin meyvelerini almaya başladık ve önümüzdeki süreçte de almaya devam edeceğiz. Haliç'i, hak ettiği öneme dönük bir faaliyet sahası haline dönüştürüyoruz. Ve cazibe merkezi olacağından hiç şüphemiz yok” dedi.

TESİSLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında kürek sporunun da olduğu amatör branşlara önem verdiğine dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul'da, su sporlarıyla ilgilenen 80’e yakın kulübümüz var. Her kulübümüzle ilişki içerisinde olacağız. Tesiste, 174 kano kapasiteli bir kayıkhane de var. Çok faaliyet sahası var. Fitness salonu var. Konferans salonu var, hakem kuleleri var. Eğitmen odası, soyunma odalarının yer aldığı bir bölümü söz konusu. Yine burada, bu güzel alanda, özellikle bu kulübün ve bu sahanın çok kıymetli fertleri, üyeleri, kulüpleri, yöneticileri, sporcuları, bu bahsettiğim salonlardan faydalanmalarının yanı sıra, bu güzel tesise gelip, yine belediyemizin kurumu olan Beltur’dan sağlıklı beslenmeleri ve çay kahve içmelerini de diliyoruz elbette. 5 adet Butik Su Sporu Merkezi’mizin de yapım aşamasında olduğunu, İstanbul'a kazandırmak için çalıştığımızı duyurmak isterim. İlk etapta Avcılar, Beyoğlu, Tuzla, Bostancı ve Florya'da yapımına başlanan tesisler; yelken, kano, kürek kulüplerimiz tarafından antrenman amaçlı olarak da kullanılabilecek. İstanbul'da, su sporlarıyla ilgili kulüplerimizin buralardan en etkin şekilde faydalanmalarını da özenli bir şekilde destekleyeceğiz.”

“İSTANBUL’A ‘OLİMPİZM RUHU’ KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin su sporlarında hak ettiği yerde olmadığını herkesin bildiğini dile getiren İmamoğlu, “Bu branşlarda hak ettiği yeri elde etmediği takdirde, olimpiyatlarla ilgili hedef koyduğumuz İstanbul'umuzun ne yazık ki oraya erişmesinin mümkün olmadığını da biliyoruz. Evet; çok güzel tesisler yapıldı. Yapmaya devam ediyoruz. Bu da onlardan birisi. Ama bilelim ki, tesislerle ‘olimpizm ruhu’ elde edilmiyor. Tesislerle olimpiyat kazanılmıyor ya da olimpiyat ev sahipliği yapılamıyor. Bu bir spor bilinci meselesi. Sporun centilmenlikle, sporun insana verdiği değerle, önemle, ‘önce insan’ diyen anlayışıyla bir kültür olarak yaygınlaşmasını her şeyin önünde tutuyoruz. İstanbul’a olimpizm ruhunu kazandırmak ve 16 milyon insanının sportmence yaşam sürdüğü bir kent haline getirmek, öncelikli hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

“FESHANE’Yİ 22 HAZİRAN’DA AÇIYORUZ”

İmamoğlu, “Haliç’te, tam karşımızda duran Feshane'nin, dünya sanatına büyük bir ev sahipliği yapacağı şekliyle, 22 Haziran'da açılışını yapacağımızı da buradan müjdelemek istiyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25