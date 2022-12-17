Son Dakika

İstanbul'da e-spor buluşması

SPOR 17.12.2022, 18:23
İstanbul'da e-spor buluşması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; kurum iştiraki Spor İstanbul, Global Espor Federasyonu ve Türkiye Espor Federasyonu’nun iş birlikleriyle düzenlenen, 65 ülkeden 300’ten fazla Esporcuyu buluşturan ‘İstanbul GEG22’ organizasyonuna katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, bu yıl ikincisi düzenlenen Global Espor Oyunları’na (GEG) ev sahipliği yaptı. İBB Spor İstanbul ve Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından desteklenen uluslararası GEG22 organizasyonu, 15-17 Aralık 2022 tarihleri arasında, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Global Espor Federasyonu’nun en önemli etkinliği olan; spor, teknoloji, eğlence ve kültür arasında köprü kurmayı amaçlayan organizasyon, 65 farklı ülke ve bölgeden 300’den fazla Esporcunun katılımıyla düzenlendi. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan GEG22, ulaşılan ülke ve sporcu sayısı bakımından 2021’de Singapur’da düzenlenen GEG’in iki katından fazla sporcuyu bir araya getirdi. Esporcular, İstanbul'daki dünya finallerinde, canlı seyirci ve çok kanallı yayın önünde yarıştı. 

OYUNLARI DENEYİMLEDİ, SORULARI YANITLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da uluslararası etkinliği ziyaret ederek, Esporcuların rekabetlerine ve heyecanlarına ortak oldu. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da ziyareti sırasında İmamoğlu’na eşlik etti. Bazı oyunları deneyimleme şansı da bulan İmamoğlu, yerli ve yabanca katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Esporcular ve katılımcılarla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, yabancı gazetecilerin konuyla ilgili sorularını da etkinlik alanında yanıtladı. İstanbul’un dünyada ikinci GEGl Oyunları’na ev sahipliği yapmasının kendileri için gurur verici olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul, 16 milyon nüfusu olan bir şehir. Belki de dünyada en genç nüfus ortalamasına sahip bir kent. Gençliğin bu kadar ilgili olduğu bir alanı, bizim ev sahipliğimizde yönetmek ve bir arada olmak, elbette ki şehrimizi ve beni oldukça mutlu etti” dedi.

“İSTANBUL BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR” 

İstanbul’un dünyanın buluşma noktası olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Dünyanın, yeni dönemin spor alışkanlığıyla birlikte İstanbul'da buluşması, geçmişten bugüne, doğuyla batının buluşması ya da başka türlü birçok duygunun bir araya geldiği kent olması, bizim açımızdan kıymetli. Ayrıca 2036 Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul'un böylesi bir adıma da ev sahipliği yapması, bizi bu yönüyle de heyecanlandıran tarafı oldu. Buluşturmaya devam ediyor İstanbul” diye konuştu. İmamoğlu, kendisinin dijital oyunlarla arasının nasıl olduğu yönündeki soruya ise, “Benim üç çocuğum var. Yaşları büyük; 25, 17 ve 11. Dönem dönem onlar kapanıp bazı oyunlar oynuyorlar. Denedim; başarılı olamadım. Konsantre olamadım. Üç çocuğun yanında başarısız bir baba olmaya dayanamadım. Bir süre sonra bırakmak zorunda kaldım ama keyifle izliyorum onların heyecanını. Farklı oyunlar oynuyorlar. Ben de izliyorum onları. Sanırım onların oyunu bu. Biz de iyi izleyicileri olmaya devam edeceğiz. Şimdilik oyuncu olmaya niyetim yok” yanıtını verdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Manisa FK 17 27
8. Boluspor 17 27
9. Bandırmaspor 16 25
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 16 24
12. Altay 16 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4