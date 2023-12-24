Son Dakika

İstanbul Büyükşehir'in yenilediği spor tesisi açıldı

SPOR 24.12.2023, 18:20
İstanbul Büyükşehir'in yenilediği spor tesisi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen İFA Spor Kulübü’nün spor tesisini ziyaret ederek açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İFA Spor Kulübü’nün Küçükçekmece’de bulunan spor tesisini yeniledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yenilenen İFA Spor Kulübü’nü ziyaret ederek açılışını gerçekleştirdi.

İFA Spor Kulübü ziyaretinde İmamoğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İFA Spor Kulübü Başkanı Aydın Aydeniz, Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz de eşlik etti.

Maç öncesi oyunculara başarılar dileyen İmamoğlu, sahaya geldiğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tribünlerde ise Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı'nda verdiğimiz şehitlerimiz için “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıldı.

“BARIŞI ÜLKEMİZDE KALICI BİR BİÇİMDE TESİS ETMEKLE YÜKÜMLÜ İNSANLARIZ”

Şehitlerimiz için baş sağlığı dileyen İmamoğlu, “Bugün tabii ki çok ama çok üzgünüz. İçimiz yanıyor. Şehitlerimizi burada hep birlikte minnetle anıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu anlar, zor anlar ve bu anlarda kesinlikle konuşmak güç oluyor. Şunu ifade etmek isterim. Bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğilirken Allah hiçbir yuvaya böyle bir acı elbette vermesin. Memleketimizin her sathında huzur, barış ortamı olsun. Allah bu ülkeyi ve milletimizi terör belasından ve bütün terör örgütlerinden korusun. Bunlara karşı el birliğiyle yürek birliğiyle bütün terör örgütlerine karşı mücadele etmek ve barışı ülkemizde kalıcı bir biçimde tesis etmekle yükümlü insanlarız. Dolayısıyla inşallah umut ederiz ki bir an önce ülkemizdeki huzur ve barış ortamı tesis edilir ve şehit haberleri almayız. Şehitler ölmez ve vatan bölünmez. Burada bulunan her insanımızın vatanın her karış toprağının ne kadar kıymetli olduğunu bilen geçmişine, geleneğine ve milletine ne kadar bağlı olduğunu bilen insanlarız. Umut ederiz ki bu anları yaşamayalım” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. A.Demirspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Rizespor 16 25
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Konyaspor 17 18
16. Karagümrük 17 17
17. Alanyaspor 16 17
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Gençlerbirliği 17 27
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 16 22
11. Keçiörengücü 17 22
12. Erzurumspor 16 19
13. Adanaspor 17 19
14. Manisa FK 16 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Şanlıurfaspor 16 15
18. Giresunspor 17 9
19. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 18 22
11. Wolves 18 22
12. Bournemouth 17 22
13. Fulham 18 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5