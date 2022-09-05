İstanbul Boğazı 'Bosphorus Cup'a hazırlanıyor

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 21'inci kez 22-25 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde Jumbo ve All – Accor Live Limitless ana sponsorluğunda, Tersane İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 21. Bosphorus Cup, bu yıl da İstanbul'un tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacak.

10 farklı ülkeden yelkencilerin katılacağı ve yerli yabancı toplam 900 sporcunun yarışacağı organizasyonun Boğaz Yarışı etabı, 24 Eylül Cumartesi günü muhteşem bir atmosferde düzenlenecek.

İstanbul Boğazı’nda görsel bir şov yaratan ve heyecanla beklenen Boğaz yarışı, Dolmabahçe’den start alarak Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıracak.

Çırağan Sarayı önünde tamamlanacak Boğaz yarışı en iyi Beşiktaş, Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Aşiyan ve Kandilli’den seyredilebilecek.