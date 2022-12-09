İstanbul Beylikdüzü'nde 'bowling' heyecanı

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren ‘Ödüllü Bowling Turnuvası’ renkli görüntülere sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride, toplam 118 kişinin katıldığı turnuva, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın atışıyla başladı.

İki gün süren ve iki aşamada gerçekleşen turnuvada, ilk gün eleme maçları yapıldı. Eleme gruplarında başarı gösteren yarışmacılar ikinci gün yapılan final müsabakasında karşı karşıya gelerek bowlingteki hünerlerini sergiledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşların sporla iç içe olması adına birçok etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere bu kentte yaşayan tüm vatandaşların bir arada olmasını sağlayan bu tür etkinliklerden mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ödüllü turnuvada final müsabakalarının sonunda kadınlar kategorisinde turnuvanın kazanan ismi Feride Kontart olurken, Melike Tamöz ikinci, Pınar Kaya ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise İlhan Gönül birinci, Bülent Tatlısöz ikinci, Erdem Çeberise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül takdim etti.