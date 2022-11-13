İstanbul Beylikdüzü'nde Ata'ya saygı koşusu

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 84. yılında “Ata’ya Saygı Koşusu” düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 84. yılında “Ata’ya Saygı Koşusu” düzenledi.

Atletizm Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğe amatör ve profesyonel olmak üzere 500 yarışçı katıldı. Gürpınar Sahil’de düzenlenen koşu öncesi parkur, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Zabıta ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde yarışın startını Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan ve Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Fidan Gül verdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı koşuya her yaştan vatandaş katıldı. Etkinliğin en dikkat çeken yarışmacıları ise Tomris Çetin Gülşen ve bir buçuk yaşındaki oğlu Tuğberk oldu. İkiz bebeklere hamile olduğunu dile getiren Gülşen, “Ata’ya Saygı Koşusu” ilk kez düzenleniyor. Seneye de katılmak isterim. Çok keyifli oldu bizim için. Bebeğimizle birlikte tamamladık. 4 kişi koşmuş olduk. İkizlere hamileyim. Yokuşlarda biraz zorlandık ama oldukça keyifliydi” diye konuştu. 10 kilometrelik parkurda genel klasmanda erkeklerde FetenaRegesa birinci olurken Abdullah Tığlık ikinci İbrahim Erata ise üçüncü oldu. Genel klasman kadınlarda ise Ezgi Kaya birinci olurken Damla Çelik ikinci Gamze Duvar ise üçüncü oldu. Birincilere ödüllerini Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan ile Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik verdi.

“Ata’ya Saygı Koşusu”na gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan, “Ata’ya Saygı Koşusu” ilk kez yapılmasına rağmen güzel bir katılım vardı. 500 sporcuyla birlikte koştuk. Bu koşuyu önümüzdeki yıllarda da tekrarlamayı düşünüyoruz. Her yaş grubundan katılımcımız vardı. Bu anlamlı etkinliğe gelen herkese tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.

