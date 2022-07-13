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İsmail Ertekin’den gençlere veryansın

SPOR 13.07.2022, 20:11
İsmail Ertekin’den gençlere veryansın

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, geçmiş dönemdeki anlaşmalara gönderme yaparken, Yeşil Beyazlıların genç oyuncularının ayrılması yüzünden 10 milyon TL üzerinde kaybı olduğunu öne sürdü.BURSA (İGFA) - Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bursaspor, ilk çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sportif Direktör İsmail Ertekin, kulübe veda eden oyuncuları eleştirdi.

Takımdan ayrılanlarla ilgili dava sürecinin sürdüğünü aktaran Ertekin, geçmişi hep suçladıklarını ama iki genç futbolcunun sözleşme maddelerini görünce hayretler içerisinde kaldığını vurgularken, ‘İki maç üst üste oynayamazsa mukavele feshedilir’ maddeleri var. Bu anlaşmaları kim yaptıysa kulübü dinamitlemişler. Genç futbolcuların gitmesi nedeniyle Bursaspor’un en az 10 milyon TL’nin üzerinde kaybı var. Hem maddi hem manevi kayıplarımız var. 10 yıl emek verilen çocuklar 1 TL vermeden gidiyor” diye konuştu.

Bursaspor Altyapı Koordinatörü Hakan Cenkçiler’in yerine Faruk Korkmaz’ın altyapıya getirilmesi ile ilgili olarak konuşan tecrübeli futbol adamı, “ Herkesin bir devri var Faruk Korkmaz 2007-2013’te çalışmıştı. O dönemde yetişen oyuncuları daha sonra sattığımızda 23 milyon Euro’ya satılmış. Demek ki geçmişte başarılı bir altyapımız varmış. Sonrasında da baktığımızda Euro ile sattığımız oyuncu yok. Son 2-3 yılda yukarıda aşağıda komple başarısızlık var. Bu proje benim ve arkasında duruyorum” dedi.

Özer Hurmacı defterinin tamamen kapandığını açıklayan İsmail Ertekin, şartların oluşması halinde Onur Atasayar’ın da takıma dönebileceğini sözlerine ekledi.

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