İslami Dayanışma Oyunları’nda Sakarya'ya bir madalyada kick bokstan

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks Sporcusu Fatih Erman, bu yıl 5.’si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda yarı finale kadar yükselerek üçüncü oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Fatih Erman, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda üçüncülük elde etti.

Nefes kesen müsabakalarda çeyrek finalde Azeri rakibini mağlup eden Erman, yarı finalde Kazak rakibine karşı puan farkıyla mağlup olarak bronz madalyaya hak kazandı.

Gelecekte bu başarıların daha da artacağını ifade eden Erman, “Böylesine büyük bir organizasyondan madalya ile dönmek bizlere özel bir mutluluk veriyor. Burada bu mücadeleyi verirken bizlerden dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Bilhassa spora ve sporcuya verdiği olağanüstü emeklerle bu başarılarda büyük katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte bu başarılarımızı çok daha iyi noktalarda artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.