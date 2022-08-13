İslam Oyunları'ndan Kocaeli’ne altın madalya

Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunlarında Kocaeli’ne ilk madalya atıcılık milli takımı adına yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu Oğuzhan Tüzün’den geldi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 2 binin üzerinde sporcunun yarıştığı 5. İslami Dayanışma Oyunlarından Kocaeli’ne ilk madalya atıcılıktan geldi.

Trap Karışık Takım müsabakasında, Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün ve milli takım sporcusu Safiye Sarıtürk Temizdemir’in içerisinde yer aldığı trap karışık takımı gösterdikleri başarılı performans ile altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculara madalya ve hediyelerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan verdi.