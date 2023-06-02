İskenderunspor'a FanSupport iş birliği

Dünyanın ilk ve tek şartlı destek platformu olan FanSupport, depremin yol açtığı zararların giderilmesi ve kulübe destek toplanmasıyla amacıyla İskenderunspor’la iş birliği anlaşması imzaladı.HATAY (İGFA) - İskenderunspor, depremin yaralarını yeni nesil taraftar destek modeli FanSupport ile saracak.

Yapılan iş birliği sayesinde; hem İskenderunspor’a gönülden bağlı olan taraftarlar hem de depremin yaralarının sarılmasında destek olmak isteyen diğer kulüplerin taraftarları ortak bir amaç uğruna bir araya gelebilecek.

Sporseverlerin desteğiyle; kulübün ihtiyaçlarına, hedeflerine ve hayallerine ulaşmasına kaynak ve motivasyon sağlanacak. “FanSupport” uygulaması üzerinden yaratılan kaynakla kulübün gelirleri artarken, yeniden yapılanma çalışmalarına ve yetenekli gençlere yatırım yapılması kolaylaşacak.

Dayanışma anlaşmasının imzalanması Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Tesisleri’nde iş birliği anlaşması yapıldı.

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, FanSupport Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztermiyeci, FanSupport Genel Müdürü Ali Parlak, İskenderunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Reşit Seber, İskenderunspor Kulübü Teknik Direktörü Levent Şahin ve İskenderunspor Kulübü Futbol Takımı Kaptanı Kemal Tokak'ın katılımı ile düzenlenen basın lansmanında anlaşmayla ilgili detaylar paylaşıldı. Lansman kapsamında düzenlenen imza töreninde İskenderunspor topuna da imzalar atılırken, takımın deprem hatırası olarak tasarlanan siyah forması FanSupport yöneticilerine hediye edildi. İskenderunspor’un, “Depremin Çocukları” kampanyasına uygulama üzerinden bağış desteği vereceği de açıklandı.