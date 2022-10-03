İş insanı Serdar Acarhoroz, Bursaspor'a talip oldu

Olağanüstü genel kurul kararı alan Bursaspor Kulübü için ilk başkan adaylığı açıklaması iş insanı Serdar Acarhoroz'dan geldi.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü'nün Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından olağanüstü kongre kararı almıştı.

Alınan kararın ardından iş insanı Serdar Acarhoroz, kulüp başkanlığına aday olduğunu açıklayan ilk isim oldu.

Acarhoroz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Bursaspor sahipsiz değildir" diyerek, ve bu zor günlerinden kurtulması için elimizden gelen tüm çabayı vermeye hazır olduğunu duyurdu.

"Ekibim ile birlikte Şampiyon Bursasporumuzu hakettiği yere çıkarmak üzere Başkanlık görevine aday olduğumu tüm kamuoyuyla paylaşmak isterim” diyen Acarhoroz, "Bizim sunduğumuz projelerden daha başarılı olan başka bir başkan adayı olursa onları da destekleyeceğiz. Ancak hiç kimsenin başkan adayı olmaması veya bizden daha başarılı olacağını düşündüğünüz başkan adayı olmaması veya bizden daha başarılı olacağını düşündüğümüz başkan adayı olması takdirinde, ekibim ile birlikte şampiyon Bursasporumuzu hak ettiği yere çıkarmak üzere Başkanlık görevine aday olduğumu tüm kamuoyuyla paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.