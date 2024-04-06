İpsalaspor ve Edirne Mega Genç grup liderliği için karşılaşacak

Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda averaj ve puanları aynı olan ve Playy-Off’a kalmayı garantileyen Edirne Mega Genç ile İpsalaspor yarın grup liderliği karşı karşıya gelecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu karşılaşmada galip gelen takım grubu lider olarak tamamlayarak Play-Off maçında B Grubu’nun ikincisi olan Osmanlıspor ile karşılaşacak.

Edirne Süper Amatör Lig’deki Play-Off maçlarının da 14 Nisan Pazar günü yapılması bekleniyor.