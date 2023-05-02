İpsalaspor'dan tepki

İpsalaspor Yönetim Kurulu, 30 Nisan'da Edirne Süper Amatör Lig yarı final maçında oynadıkları Genç Aslanlar maçında rakiplerini galibiyetten dolayı kutladıklarını ancak tam bir hakem faciası yaşadıklarını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsalaspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAL Ligi Play Off maçında rakiplri Genç Aslanlar Spor kulübünü tebrik etti.

"Maçı kesinlikle sahada futbol olarak kaybetmedik" değerlendirmesinde bulunan İpsalaspor yönetimi, "Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanmıştı rakibimiz 43.cü dakikada 10 kişi kalmıştı. Soyunma odasına girdiğimizde saha komiseri tarafından hiç bir açıklama yapılmadan 9 numaralı oyuncumuzun ihraç edildiği bildirildi. Maalesef ne yazık ki sahada üstün futbol oynamamız bize maçı kazandırmadı. Özellikle maç sonunda maçın dördüncü hakemi Mete Talha Güven'in futbolcularımıza çok ağır şekilde polislerin yanında küfür etmesini hakem camiası adına utanç verici buluyoruz. Bu terbiyesiz, ahlaksız ve işgüzar hakemi en ağır dil ile kınıyor hakkında her türlü yasal yola başvuracağımızı kamuoyuna saygı ile bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.