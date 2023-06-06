İpsalalı öğrenciler 'Akıl ve Zekâ Oyunları'nda derece yaptı

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen 3. Edirne Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Edirne İl Finali, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsalalı öğrenciler Edirne’de düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında 7 İl derecesi kazandı

Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Edirne İl Finali" müsabakalarında ilkokullar arasında Sultanköy İlkokulu öğrenci Enis Engin Pentago 1.si, Atatürk İlkokulu öğrencileri Yasin Deniz Taş Küre 2.si, İlyas Ateş Kurt Q-bitz 2.si, Sultanköy İlkokulu öğrencisi Zeynep Alan Reversi 2.si oldu.

Ortaokullar arasında yapılan müsabakalarda Esetçe Suzan Demirci Çağdaş Yaşam Ortaokulu öğrencilerinden Mehmet Emin Turp Kulami 1.si, Elif Öner Mangala 3.sü, Sultanköy Ortaokulu öğrencisi Eymen Sezer Pentago 3.sü oldu.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, İl Finali müsabakalarında ilçemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizi tebrik etti.

Dereceye giren öğrenciler 9-10-11 Haziran’da Kayseri’de düzenlenecek olan Türkiye finalinde Edirne’yi temsil edecekler” dedi.