İpsala Veteranlar yarı finale kaldı

Trakya Veteranlar Ligi’nde çeyrek final maçları oynandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Veteranlar Ligi’nde çeyrek final maçları oynandı.

Oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı.

Kırklareli Belediye Veteran-Keşan Sardos: 3-1

Süleymanpaşa Veteran – Hayrabolu Veteran: 4-0

Silivri Master-Çorlu Veteranlar: 5-1

Çorlu Masterler-İpsala Veteranlar: 2-2 (Penaltı atışları sonucu maçı İpsalaspor 5-4 kazandı)

Yarı finalde İpsala veteranlar ile Kırklareli Belediye Veteran ile Süleymanpaşa ile Silivri Masterler 2 Haziran Pazar günü Çorlu General Basri Saran Stadı’nda karşı karşıya gelecek.