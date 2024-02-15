Trakya Veteranlar Ligi’nde İpsala Veteranlar Muratlı Veteranları’ı 3-2 mağlup etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Trakya Veteranlar Ligi’nde mücadele eden İpsala Veteranlar, geçtiğimiz pazartesi günü akşamı Muratlı 1935 takımı ile kendi sahasında karşılaştı.

İpsala’da oynanan maçı İpsala Veteranlar 3-2 kazanarak galibiyet ve 3 puanla ayrıldı.