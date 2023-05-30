İpsala'da 9. Çocuk Şenliği sona erdi
İpsala Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. İpsala Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Final Karşılaşmaları ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Final gününe İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal İlçe Millî Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Amirleri katıldılar.
Şenliğin sonunda oyunlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 68 birinci, 68 ikinci, 68 üçüncü olmak üzere toplam 204 öğrenciye madalya verildi.
Birincilere madalya ve kupalarını İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ikincilere madalyalarını İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, üçüncülere madalyalarını İlçe Millî Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin verdi.
İpsala Milli Egitim Müdürü Salih Mehmet Engin, "Çocuk Oyunları Şenliği süresince emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve katılım gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür eder, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ederiz" dedi.
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|62
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|36
|56
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|36
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|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
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|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
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|38
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|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
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|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
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|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
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|62
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|38
|61
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|38
|60
|9. Brentford
|38
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|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
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|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
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|38
|39
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|38
|38
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|38
|36
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|38
|34
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|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
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|P
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|37
|88
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|37
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|37
|76
|4. Real Sociedad
|37
|68
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|37
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|37
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|7. Osasuna
|37
|50
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|37
|50
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|49
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|37
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|37
|40
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|39
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