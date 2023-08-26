İpek Yolu Rallisi’nin Türkiye etabı başladı

TÜVTÜRK’ün destekçisi olduğu ve bu yıl 2’incisi düzenlenen ‘İpek Yolu Rallisi’nin Türkiye etabı Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilen törenle start aldı.İSTANBUL (İGFA) - TÜVTÜRK’ün katkılarıyla, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı himayelerinde ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği işbirliğiyle düzenlenen uluslararası “İpek Yolu Rallisi”nin Türkiye etabı İstanbul’da Yedikule Hisarı’ndan start aldı. Törene, Dış İşleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Kazakistan Başkonsolosluğu Müsteşarı Kanat Turubayev, Bulgaristan Konsolosu Krasimir Tsenovski, Silkroad Rally Başkanı Nadir Serin ve TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören katıldı.

Macera dolu bir rota sunan İpek Yolu Rallisi 19 Ağustos’ta Almanya’da gerçekleştirilen törenle başlamıştı. Yarışmacılar 25 Ağustos’taki İstanbul startının ardından daha sonra sırasıyla Ankara, Sivas, Ağrı rotası üzerinden İran’a geçecekler.

İpek Yolu Rallisi Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan’dan geçecek ve 9 Eylül’de Kırgızistan’da son bulacak. Rallide bu yıl 15 araç ve 30 yarışmacı toplam yaklaşık 12 bin kilometre yol kat edecekler. TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları, iki araçla ralliye katılarak Türkiye’yi temsil edecek.

İpek Yolu Rallisi öncelikle güzergâh üzerindeki ülkelerin tarihi, kültürel, doğal ve turistik güzelliklerinin tanıtılmasını hedefliyor. Ralli kültürlerarası iletişimi sağlarken, Avrupa ülkelerinde kardeş Türk devletleri lehine olumlu bir algı oluşturulacak ve halklar arasında diyalog kurulmasına önemli katkı sağlayacak.