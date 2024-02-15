ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali Konya'da oyananacak

ING Türkiye Kupası Dörtlü Final 2024 müsabakaları 16-18 Şubat tarihlerinde Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Dörtlü finalde mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyorum. Tüm sporseverleri basketbolda dörtlü final coşkusunu yaşamak için Konya’ya davet ediyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya, ING Türkiye Kupası Dörtlü Final 2024 müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla her alanda olduğu gibi gençlik faaliyetleri ve spor alanında da örnek işler yaptıklarını belirterek, Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkenti unvanına sahip olduğunu anımsattı.

Konya’nın İslam dünyasının en büyük organizasyonu olan 2021 İslami Dayanışma Oyunları’na da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Altay, “Konya'mız, hem hükümetimizin hem de Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin yaptığı yatırımlarla bir spor şehri haline geldi. Bu doğrultuda her yıl birbirinden değerli ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. 16-18 Şubat tarihleri arasında Konya Spor ve Kongre Merkezi’mizde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final 2024 müsabakaları gerçekleşecek. Bu önemli organizasyonun Konya’da gerçekleşmesinden mutluluk duyuyoruz. Dörtlü finalde mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyorum. Tüm sporseverleri basketbolda dörtlü final coşkusunu yaşamak için Konya’ya davet ediyorum” dedi.

KONYA’DA BASKETBOL HEYECANI YAŞANACAK

Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ING Türkiye Kupası Dörtlü Final müsabakalarının yarı finali 16 Şubat Cuma günü saat 18.00’de Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka karşılaşmasıyla başlayarak saat 21.00’da Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet ile devam edecek. Final karşılaşması ise 18 Şubat Pazar günü 15.30’da yapılacak.