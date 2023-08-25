İnegölspor’a ilk maç öncesi moral ziyareti

Hafta sonu sezonun ilk karşılaşmasına Erzincan deplasmanında çıkacak olan İnegölspor son antrenmanı kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban antrenmanı ziyaret ederek sporcu ve teknik heyete başarılar diledi.BURSA (İGFA) - İnegölspor, 2023-24 sezonunu Anagold 24Erzincanspor deplasmanıyla açıyor. Bordo Beyazlılar ilk maçta 27 Ağustos Pazar Günü 20.00’da Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi İnegöl’deki son antrenmanını Perşembe akşamı İnegölspor tesislerinde gerçekleştiren Bordo Beyazlıları, Belediye Başkanı Alper Taban AK Parti İlçe Başkanvekili Melih Ateş ile birlikte antrenman öncesi ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Osman Sevim ve yöneticilerin karşıladığı Başkan Taban, sporcular ve teknik heyetle görüşerek ilk maçta Erzincanspor karşısında takıma başarılar diledi. Başkan Taban, iyi bir takım kurulduğunu ve güzel bir aile ortamı oluştuğunu kaydederek; “Bizler de ilk maç öncesi sizleri ziyaret edip yanınızda olduğumuzu ifade etmek istedik. Erzincan’dan en iyi sonuçla döneceğinize inancımız tam. Sizlerden iyi bir başlangıç için güzel bir mücadele bekliyoruz şehir olarak” dedi.

Başkan Taban, futbolculara baklava ikramında da bulundu.