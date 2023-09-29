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İnegölspor Soma maçına hazır
SPOR 29.09.2023, 14:10
Teknik Direktörlük görevine Bahaddin Güneş’i getiren İnegölspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Somaspor Maçı hazırlıklarını tamamladı.BURSA (İGFA) - TFF 2'nci Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor'da ayağının tozuyla takımla antrenmanlara çıkan Teknik Direktör Bahaddin Güneş Somaspor deplasmanında kulübede olacak.
Bahaddin Güneş idaresinde ilk maçına çıkacak olan İnegölspor’da Batuhan Altıntaş ile Nurettin Korkmaz Somaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|6
|18
|2. Galatasaray
|6
|16
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Rizespor
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|10
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Gaziantep FK
|6
|3
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|18
|3. Barcelona
|7
|17
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|7
|11
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Getafe
|7
|8
|12. Sevilla
|6
|7
|13. Villarreal
|7
|7
|14. Osasuna
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Mallorca
|7
|6
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2
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