İnegölspor lige sağlam hazırlanıyor

İnegölspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, “Hazırlık dönemi geçirip, inşallah lige iyi bir şekilde giriş yapmak istiyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız” dedi.

BURSA (İGFA) – İnegölspor, yeni sezon hazırlıklarını ilçe stadında yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Şaban Yıldırım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, “Hayırlı uğurlu olsun. Ay sonuna kadar buradayız. Çalışmalarımız 1.etap olarak sürecek. İnşallah hayırlı bir sezon olur. İnşallah isteklerimiz doğrultusunda geçer. Taraftarlarımız içinde iyi bir sezon temenni ediyorum. Herkes için sakatlık olmadan, kaza bela olmadan, mutluluk içerisinde geçen bir sezon olmasını diliyorum. Biz elimizden geleni takımımızın başarısı için yapacağız. Onun için zaten transfer döneminde de çalıştık. Etaplarımızı iyi geçirmeye çalışacağız. En küçük ayrıntıya kadar bütün detayları işin içerisine katarak, hiç bir şeyi ihmal etmeden iyi bir hazırlık dönemi geçirip, inşallah lige iyi bir şekilde giriş yapmak istiyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız” ifadelerini kullandı.