İnegölspor Ethem Ercan Pülgir ile anlaştı

İnegölspor, İskenderunspor’dan stoper Ethem Ercan Pülgir ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine Basın Sözcümüz Korhan Kaynakçı ile Hukuki İşler ve Kulüp Şirketleşme Sorumlumuz Enes Özer katıldı.

BURSA (İGFA) - İmza töreni öncesi açıklama yapan Basın Sözcüsü Korhan Kaynakçı, geçtiğimiz yıl İskenderunspor’da şampiyonluk yaşayan stoper Ethem Ercan Pülgir ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Şaban hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçen yıl İskenderunspor’da şampiyonluk yaşayan Ethem Ercan Pülgir ile anlaşma sağladık. Ethem kardeşimizin takımımıza fayda sağlayacağından şüphemiz yok. Kendisine camiamıza hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ethem Ercan Pülgir ise, İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Transfer teklifi geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. İnegölspor gibi büyük bir camiada oynamak bana gurur verir. Geçtiğimiz sezon yaşadığım şampiyonluğun ardından inşallah bu sezonda İnegölspor ile şampiyonluk yaşarız. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.